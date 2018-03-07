Президент Петр Порошенко уверен, что российский «Газпром» выплатит НАК «Нафтогаз Украины» все средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, комментируя информацию о том, добивается ли Венгрия автономии в Закарпатской области Украины, выдавая венгерские паспорта нацменьшинству и финансируя там инфраструктурные проекты, заявил, что в автономии ничего плохого нет.

Въезд в Крым для проведения кампании по подготовке к нелегитимным выборам – это шизофрения, завил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя намерение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак посетить полуостров.

Вечером 6 марта в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты. В результате случившегося сотрудник СБУ получил ранения. Также сгорел автомобиль Toyota Camry. Подозреваемые скрылись в направлении Броваров.

Поданным СБУ, человеком, который взорвал гранаты, является бывший сотрудник «Беркута».

Кабинет Министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафа и аресту активов российского газового монополиста «Газпрома», а также относительно нарушения украинского монопольного законодательства. Об этом сказал премьер министр Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу сайта «Миротворец».

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева.

Ляшко назвал обыски у его помощника Александра Богачева попыткой дискредитации.

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще семью фамилиями перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года – 2,4%.

«Газпром» вернул НАК «Нафтогаз Украины» предоплату за март, потому что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев.

В «МГБ ДНР» заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

В Украине на 9 неделе 2018 года зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа и ОРВИ.

Общество венгерской культуры Закарпатья считает миссию ОБСЕ в регионе крайне необходимой.

Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест.

Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне.

Сына заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаила отправили под ночной домашний арест.

Президент Петр Порошенко в интервью Financial Times отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого.