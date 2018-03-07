Инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года – 2,4%. Об этом 7 марта сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом отмечается, что базовая инфляция в феврале по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года – 1,3%.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,0%. Больше всего (на 6,8%) подорожали фрукты. На 2,6–1,0% повысились цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, хлеб, овощи, макаронные изделия, сметану, сыры. В то же время на 3,2–0,7% подешевели гречневая крупа, мясо птицы, яйца, свинина, сало, сахар, сообщает 112 Украина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, в т.ч. табачные изделия – на 2,1%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,2%, водоснабжение – на 2,1%, канализацию – на 1,7%, платы за аренду жилья – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, топлива и масел – на 2,2%.

Напомним, инфляция в Украине в январе 2018 года составила 1,5% по сравнению с 1% в декабре 2017 года.