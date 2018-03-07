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Общество венгерской культуры Закарпатья считает миссию ОБСЕ в регионе крайне необходимой. Об этом говорится в заявлении президиума общества, сообщает Mukachevo.net.

«ОО «ОВКЗ - КМКС» приветствует предложение ОБСЕ о создании на Закарпатье специальной мониторинговой миссии, поскольку, учитывая события, которые произошли в области в последнее время, это крайне необходимая инициатива», - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что с предложением направить миссию ОБСЕ на Закарпатье выступил пока только официальный Будапешт, причем дважды – в заявлениях министра МИД Пийтер Сийярто.

В то же время глава МИД Украины Павел Климкин назвал идею с миссией ОБСЕ в Закарпатье «полным бредом».

Кроме того, в своем заявлении КМКС также «считает обнадеживающим задержания и заключения под стражу правоохранительными органами лиц, подозреваемых в подрыве 27 февраля в Ужгороде центрального офиса нашей организации».

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.  

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.  

 
ForUm

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