также в разделеПолитика
Медведчук: Власть и народ живут в параллельных реальностях 9
Медведчук: Украинская ГТС может превратиться в груду металлолома 30
Путин: США нагло обманули Россию во время Евромайдана 33
Саакашвили заявил, что хочет стать премьером или мэром Одессы 32
Закон о приватизации госимущества вступил в силу 40
Климкин о намерении Собчак въехать в Крым: это точно шизофрения 135
Посольство Украины не получало писем Собчак насчет Крыма 17
В Украине отреагировали на просьбу Собчак пустить ее в Крым 97
Порошенко: Россия может вмешаться в украинские выборы 33
Собчак попросилась у украинского посольства в Крым 63
Порошенко: Санкции против РФ работают, несмотря на пропаганду 33
Парубий: Закон об антикоррупционном суде будут затягивать тысячами правок 39
Медведчук обвинил руководство «Нафтогаза» в газовом кризисе в стране 468
Порошенко просит ВР как можно скорее создать антикоррупционный суд 28
Генштаб: Закон о реинтеграции Донбасса ограничивает права граждан 53
СМИ: Онищенко «сдаст» ФБРовцам украинских коррупционеров 67
Олещук: Медведчук с помощью обмена пленными проводит «перезагрузку» минского процесса 57
Рабинович предложил привлечь Медведчука к переговорам по украинской ГТС 203

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал обыски у его помощника Александра Богачева попыткой дискредитации.

«НАБУ проводит обыски у моего помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого. Вы более идиотское обвинение слышали?! Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу и его за это преследуют… Эти идиоты, выполняя политический заказ, уже не знают, что придумать в попытке дискредитировать меня и мою команду. Вы только представьте: в пресс-службе НАБУ работает 22 человека. В моей парламентской партии нет столько людей! Так эту контролируемую снаружи контору создавали для пиара или для реальной борьбы с коррупцией?!» - написал он в Facebook.

Ляшко потребовал отставки Супрун, «которая убивает украинцев», и немедленного избрания аудитора НАБУ, «чтобы положить конец произволу и беззаконию в этой структуре».

«А Александра Богачева я не сдам никому! Круглый сирота, добивается для людей, а не для себя – заслуживает мое полное уважение и поддержку», - подчеркнул лидер РПЛ.

Ранее СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро с утра 7 марта проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Богачева по делу о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги