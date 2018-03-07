Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал обыски у его помощника Александра Богачева попыткой дискредитации.

«НАБУ проводит обыски у моего помощника Александра Богачева, который якобы предлагал взятки Ульяне Супрун за поставку медицинского оборудования в городскую больницу города Вишневого. Вы более идиотское обвинение слышали?! Не себе в карман, а людям Богачев добивается современного оборудования в больницу и его за это преследуют… Эти идиоты, выполняя политический заказ, уже не знают, что придумать в попытке дискредитировать меня и мою команду. Вы только представьте: в пресс-службе НАБУ работает 22 человека. В моей парламентской партии нет столько людей! Так эту контролируемую снаружи контору создавали для пиара или для реальной борьбы с коррупцией?!» - написал он в Facebook.

Ляшко потребовал отставки Супрун, «которая убивает украинцев», и немедленного избрания аудитора НАБУ, «чтобы положить конец произволу и беззаконию в этой структуре».

«А Александра Богачева я не сдам никому! Круглый сирота, добивается для людей, а не для себя – заслуживает мое полное уважение и поддержку», - подчеркнул лидер РПЛ.

Ранее СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро с утра 7 марта проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Богачева по делу о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.