также в разделеПроисшествия
Во Львове в результате отравления угарным газом погибли 3 человека 11
За неделю в Украине от гриппа умерли 3 человека 45
На Житомирщине ривненские «черные лесорубы» обстреляли полицейских 52
Депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться 37
Перемирие на Донбассе: Обстрелы продолжаются, погиб военный 53
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы Счастья 50
Из-за аварии несколько поселков в ОРДО остались без воды 37
Боевики три раза нарушили перемирие, ранен военный 43
На Житомирщине в частном доме нашли тела 8 человек 139
В центре Донецка взорвался автомобиль, есть жертвы 143
В Польше избили украинца из-за его национальности 80
В Броварах молодой парень подстрелил двух мужчин 118
В Харькове снова осквернили памятник воинам УПА 60
На Черкасчине горел монастырь: погибла служительница 45
Штаб: Боевики практически сразу сорвали «весеннее» перемирие 84
Боевики перед «весенним» перемирием применили танки и тяжелые минометы 117
В Подмосковье разбился автобус с украинцами: один погиб 37
В Кривом Роге обрушилась крыша на предприятии, погиб мужчина 67

За минувшие сутки боевики провели 3 прицельных обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины, вследствие вражеского огня ранение получил один украинский военнослужащий,  сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Полного прекращения режима тишины снова нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников на боевые противостояния», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Троицкого.

На донецком направлении враг из временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия наши позиции в районе Красногоровки.

Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Он доставлен в военный мобильный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем врачебной помощи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги