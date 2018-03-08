За минувшие сутки боевики провели 3 прицельных обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины, вследствие вражеского огня ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Полного прекращения режима тишины снова нет. Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать украинских защитников на боевые противостояния», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении противник со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вблизи Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов – неподалеку Троицкого.

На донецком направлении враг из временно оккупированной Старомихайловки обстрелял из стрелкового оружия наши позиции в районе Красногоровки.

Вследствие вражеского огня ранения получил один украинский военнослужащий. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное. Он доставлен в военный мобильный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем врачебной помощи.