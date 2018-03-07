Кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу сайта «Миротворец».

Отмечается, что она внесена в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 июле 2014 года».

Также «Миротворец» обвинил Собчак в манипулировании общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. По данным ресурса, в 2014 году политик оправдывала российскую оккупацию АР Крым.

Напомним, 6 марта Ксения Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.

В то же время в дипмиссии заявили, что никаких писем не получали.