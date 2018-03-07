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Кабинет Министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафа и аресту активов российского газового монополиста «Газпрома», а также относительно нарушения украинского монопольного законодательства. Об этом сказал премьер министр Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жесткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко», - отметил глава правительства.

Он напомнил, что формирование пакета исков «Нафтогаза Украины» против «Газпрома» в суде Стокгольма 2014 года обусловила также целый ряд решений антимонопольных органов Евросоюза и Украины о нарушении монопольного законодательства. Так, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром» штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украину в размере почти 86 млрд грн. За год – из-за пени - сумма удвоилась. «Газпром» пытался оспорить решение АМКУ, однако суды всех инстанций признали правомерность требований Украины. Именно поэтому Украина начала описание и арест украинских активов «Газпрома».

Исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с публичного акционерного общества «Газпром» в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171 млрд 931 млн 854 тыс. грн.

По этому делу началось описание и арест активов, принадлежащих «Газпрому» в Украине.

В этот перечень попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги ОАО «Институт Южниигипрогаз» и АО «Газтранзит». К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию «Украинская экспертная группа», которая оценила стоимость акций АО «Газтранзит» в 630 млн 747 тыс. 656 грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

«В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить «Газпром» выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность», - сказал глава правительства.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

В ноябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы Минюста и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с «Газпрома» штрафа в 171 млрд грн. 
ForUm

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