В «МГБ ДНР» заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Как сообщается на сайте «ведомства», задержан Юрий Шаповалов Юрий, 1964 г.р., гражданин Украины.

«Задержанный занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности «ДНР». Так, с 2014 года по настоящее время Шаповалов создал и вел аккаунт в социальной сети Twitter , на странице которого размещал информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в «республике», а также инициативно собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава так называемых ВС «ДНР», - говорится в сообщении.

По данным «ДНР», в летний период 2015 года Шаповалов установил связь с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он был завербован.

«В последующем он неоднократно собирал и передавал информацию по военной и социальной тематике, а также продолжал публиковать в сети Интернет собранные данные.

В ходе допроса задержанного установлено, что, несмотря на инициативный характер шпионской деятельности, он не в полной мере осознавал меру ответственности, предусмотренную законодательством «ДНР», так как украинские спецслужбы заверяли его о безопасности подобного рода деятельности», - заявили в «МГБ».

В отношении Шаповалова возбуждено уголовное дело по ст.321 «УК ДНР» «Шпионаж», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно уголовному законодательству «ДНР» ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.