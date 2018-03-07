также в разделеОбщество
«Черный список» Минкульта пополнился 7 фамилиями 15
На Харьковщине прикрыли псевдореабилитационные центры, где пациентов «лечили» молитвами 17
7 тысяч женщин получили статус УБД за участие в АТО 11
Суд назначил новое разбирательство по делу командира «Беркута» 16
СМИ: НАБУ проводит обыски у мэра Вишневого и помощника Ляшко 45
СМИ: Наличие единого оператора лотерей выведет рынок из тени 28
ВСУ передали боевикам тело погибшего, которого отказывались забирать близкие 75
Билык перед концертом во Львове признала Россию агрессором 112
6 марта. Картина дня 80
Адвокат: Судья с нарушениями закончил рассмотрение дела Курченко 35
ГПУ: Найденные в палатках под Радой гранаты оказались боевыми 40
Дело Штепы снова направили в другой суд 41
В «Украэрорухе» рассказали, как пытались завернуть вертолеты Януковича 58
СМИ: Вместе со Скрипалем в Британии отравили его дочь 53
Аваков: Пострадавший в ДТП с президентским кортежем признался в нарушении ПДД 78
Суд избрал меру пресечения бойцу АТО за подрыв ОВКЗ 49
В Генштабе допускают, что АТО на Донбассе продолжится 56
Экс-глава СБУ Киева отказался свидетельствовать в суде по Януковичу 67

В «МГБ ДНР» заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

Как сообщается на сайте «ведомства»,  задержан Юрий Шаповалов Юрий, 1964 г.р., гражданин Украины.

«Задержанный занимался сбором, анализом, публикованием и передачей украинским спецслужбам информации, наносящей ущерб безопасности «ДНР». Так, с 2014 года по настоящее время Шаповалов создал и вел аккаунт в социальной сети Twitter , на странице которого размещал информацию, способствующую дестабилизации общественно-политической обстановки в «республике», а также инициативно собранные данные о расположении военных объектов, передвижении техники и личного состава так называемых ВС «ДНР», - говорится в сообщении.

 

 

По данным «ДНР», в летний период 2015 года Шаповалов установил связь с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он был завербован.

«В последующем он неоднократно собирал и передавал информацию по военной и социальной тематике, а также продолжал публиковать в сети Интернет собранные данные.

В ходе допроса задержанного установлено, что, несмотря на инициативный характер шпионской деятельности, он не в полной мере осознавал меру ответственности, предусмотренную законодательством «ДНР», так как украинские спецслужбы заверяли его о безопасности подобного рода деятельности», - заявили в «МГБ».

В отношении Шаповалова возбуждено уголовное дело по ст.321 «УК ДНР» «Шпионаж», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно уголовному законодательству «ДНР» ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

123
Теги