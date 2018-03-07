Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом Громадському радіо сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Мы неоднократно получали информацию из разных источников, что российские спецслужбы получили указание захватить в плен двух пограничников. По меньшей мере три попытки мы предупредили на участке Луганского, Харьковского и Сумского отрядов», - рассказал Слободян.

По его словам, четвертая попытка российских спецслужб оказалась удачной. «Их похитили с территории Украины 3 октября на участке Сумского пограничного отряда. В том, что их похитили у нас нет никаких сомнений», - отметил Слободян.

Как сообщал ForUm, 2 марта в Харьковской области на КПП «Гоптовка» состоялся обмен двух похищенных на границе с Россией украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня на двух сотрудников ФСБ РФ.

Украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь пропали в Сумской области на границе с Россией 3 октября 2017 года.

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Пограничникам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ.

В ГПСУ заявили, что пограничники могли быть захвачены силой.