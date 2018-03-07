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Въезд в Крым для проведения кампании по подготовке к нелегитимным выборам – это шизофрения, завил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя намерение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак посетить полуостров.

«Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая», - написал он в Twitter. 

 


 

Министр подчеркнул, что для общения с крымскими татарами необходимо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом.

«А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», - отметил Климкин.

 


Напомним, 6 марта Ксения Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.  

В дипмиссии заявили, что никаких писем не получали.
ForUm

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