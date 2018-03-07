Въезд в Крым для проведения кампании по подготовке к нелегитимным выборам – это шизофрения, завил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя намерение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак посетить полуостров.
«Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая», - написал он в Twitter.
Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 марта 2018 г.
Министр подчеркнул, что для общения с крымскими татарами необходимо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом.
«А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», - отметил Климкин.
А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу :) 2/2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 марта 2018 г.
Напомним, 6 марта Ксения Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что направила в Посольство Украины в РФ письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым.
В дипмиссии заявили, что никаких писем не получали.
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