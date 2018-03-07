Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах республики.

«Вертолет разбился в Хилдехаройском сельском поселении. Шесть человек погибли», - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минздраве Чечни официально сообщали о трех погибших и одном пострадавшем.

Вертолет пограничной службы потерпел крушение около 12:15 в Итум-Калинском районе Чечни недалеко от российско-грузинской границы.

По данным источников, на его борту находились девять человек, при посадке он мог задеть скалы лопастями винта. Рассматривается несколько версий ЧП, в том числе ошибка пилотирования.