Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, комментируя информацию о том, добивается ли Венгрия автономии в Закарпатской области Украины, выдавая венгерские паспорта нацменьшинству и финансируя там инфраструктурные проекты, заявил, что в автономии ничего плохого нет.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Мы считаем, что ничего плохого в автономии нет. В Европейском Союзе очень много практических примеров. В автономной провинции – итальянском Южном Тироле, например, обучение проходит на немецком языке для немецкого национального меньшинства, а государственный – итальянский язык – они изучают как иностранный, по такой методике. В этом ничего плохого нет», - сказал он.

Посол добавил, что в настоящее время венгерское нацменьшинство вопросы об автономии не поднимает, учитывая сложившуюся ситуацию в Украине в последние 4 года, связанную с российской агрессией на Донбассе.

«Понятно, что в случае Украины сегодня сказывается ситуация, которая сложилась на востоке... Но разве Вы слышали, чтобы в последние годы венгры в Украине требовали автономию?.. Наши политики говорят о том, что ничего плохого в автономии нет, что это приемлемая модель в Евросоюзе. Но венгры Закарпатья, которые являются гражданами Украины, тоже учитывают сложившуюся на востоке ситуацию, поэтому сейчас никто не требует автономии», - отметил Кешкень.

Он обратил внимание, что в декабре 1991 года, когда проходило голосование о независимости Украины, одновременно прошло голосование об автономии Закарпатья и автономии Береговского района.

«Большинство в стране поддержало независимость. Тогда же 78% жителей Закарпатья поддержали автономию для области, а 82% - для Береговского района. И до сих пор не получили ничего», - заявил посол.

Отвечая на вопрос о том, что автономия может дать хорошего для региона, посол ответил, что граждане могут самостоятельно принимать решения по непосредственно касающимся их вопросам, подчеркнув, что не следует увязывать понятие автономии с сепаратизмом.

«Часто в этом видят сепаратизм. Не надо в этом видеть сепаратизм. Даже сам губернатор Закарпатья Геннадий Москаль говорит, что на Закарпатье никакого сепаратизма нет», - добавил Кешкень.

Напомним, Общество венгерской культуры Закарпатья считает миссию ОБСЕ в регионе крайне необходимой.