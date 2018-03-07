«Газпром» вернул НАК «Нафтогаз Украины» предоплату за март, потому что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев.



По его словам, подписанное «Нафтогазом» дополнение к контракту компания получила в феврале. Кроме того, что оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража, в нем еще был ряд дополнительных условий, которые «Газпром» согласовать не готов.

«Именно поэтому «Газпром» и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую», — сказал Медведев, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что 5 марта компания направила «Нафтогазу» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, а также предложения о дате необходимой для этого встречи.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.