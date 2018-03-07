Президент Петр Порошенко уверен, что российский «Газпром» выплатит НАК «Нафтогаз Украины» все средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Газпром», в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, имеет транзит газа через Украину. Это не его благотворительность, это не его жест поддержки Украины. Это прямые обязательства. Обязательства и решение суда надо выполнять. Точка», - сказал Глава государства в интервью украинским телеканалам.

Порошенко выразил убеждение, что Украина в полном объеме «получит все до копейки» в соответствии с решениями суда. Вместе с тем, он отметил, что победа в Стокгольмском арбитраже важна не столько из-за отсуженных средств, сколько из-за ее геополитического значения.

Президент напомнил, что в течение всех так называемых «газовых» войн, когда Российская Федерация делала Украину виновной в проблемах с поставками газа в страны ЕС. «Посмотрите, как сейчас все происходит совершенно иначе. Прежде всего - позиция РФ о том, что она не будет платить - это позиция слаба. Это, как у нас знаете говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безупречная юридическая позиция, есть квалифицированная команда украинских юристов НАК «Нафтогаз», украинских дипломатов, которые полностью это обеспечат. Если этого не будет, по моему поручению команда юристов прорабатывает вопрос наложения арестов и обеспечения взыскания соответствующих сумм», - подчеркнул он.

Главы государства особо акцентировал, что Украина своевременно проинформировала своих партнеров о рисках в сложившейся ситуации, в частности относительно возможного шантажа со стороны восточного соседа нашей страны. «Чего они добивались? Чтобы Украина прекратила транзит. Чтобы Украина, когда они перестанут поставлять транзитный газ, поскольку у нас была очень холодная погода, начала отбирать транзит. И поэтому я сразу же вынес этот вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны, обратился ко всей нации, украинскому народу с призывом: #прикрути. И посмотрите, как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа. На 25 млн кубических метров газа мы уменьшили потребление. Но ни на один кубометр газа мы не прекратили транзит, показав себя ответственным и надежным партнером», - подчеркнул Порошенко.

«Так вот на сегодняшний день ключевой итог нашей победы заключается не только и не столько в деньгах. Ключевой результат заключается в том, насколько была объединена нация», - также отметил он, выразив благодарность украинскому народу за мгновенную реакцию на кампанию #прикрути, что помогло преодолеть кризис. «Кризис преодолен и мы в ней победили. Я вас благодарю за это», - сказал Президент.

Глава государства еще раз подчеркнул, что в сложившейся ситуации, Украина продемонстрировала позицию страны, которая полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязанностям в противовес России. «Украина, которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все для того, чтобы выполнить свои обязательства и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж», - отметил он, выразив мнение, что из-за этого России уже не будут доверять как надежному поставщику, ведь она использует газ как инструмент политического давления.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.