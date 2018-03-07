Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра 7 марта проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

По его словам, обыски по делу о предложении взятки и. о. министра здравоохранения Уляне Супрун также осуществляются у городского главы Вишневого Ильи Дикова на работе и дома.

Отмечается, что якобы помощник-консультант Ляшко Олег Богачев от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она посодействует в получении медицинского оборудования для городской больницы.

Супрун на просьбу подтвердить ситуацию предложила обращаться в НАБУ.