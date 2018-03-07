Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам отметил, что одним из приоритетов его деятельности, правительства, дипломатов и энергетических партнеров Украины является доказать нецелесообразность строительства «Северного потока-2», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства..

«Украина является полноценным членом Энергетического сообщества. Мы стараемся делать все возможное, в том числе и (принимать. - Ред.) участие в судебных процессах, где мы вместе с Польшей участвуем, для демонстрации юридических аргументов невозможности строительства «Северного потока-2», - рассказал Президент, отвечая на вопрос о строительства «Северного потока-2» и позиции ЕС, в частности Германии.

Глава государства отметил, что после Стокгольмского арбитража он общался с руководством Финляндии и Швеции. Представители этих стран были недавно с визитами в Киеве. Тема «Северного потока-2» среди других была во время переговоров Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом.

«Я собираюсь посетить и Германию в течение двух-трех недель», - подчеркнул Президент. «Эта тема, безусловно, будет в повестке дня наших переговоров», - добавил он и поздравил Германию с формированием коалиции.

В то же время, Глава государства обратил внимание на солидарность, которую демонстрируют европейские страны с Украиной, на позицию Балтийских стран - Эстонии, Латвии, Литвы, позицию Дании, которая не дает разрешение на строительство («Северного потока-2». - Ред.) на позиции Финляндии, Швеции, Италии и других.

«На сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента, крупнейшего рынка в мире. Если кто-то считает безопасностью, чтобы такая Россия имела более 50% поставок газа и в любое время могла его перекрыть, я думаю, что понимание шаг за шагом, день за днем ​​к европейцам приходит», - подчеркнул он.

Президент заметил: «Они (Европа. - Ред.) перестают воспринимать агрессию РФ против Украины как явление очень далекое».

Порошенко добавил, что когда европейцы услышали последнее выступление президента России Путина в Госдуме, они четко и сразу же поняли, что украинский Президент говорит не только о защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины от российской агрессии и безопасности Украинского государства. На самом деле, речь идет о вопросах безопасности всех европейских стран. По его словам, это обеспечивает единство Европейского Союза уже более 3,5 лет вокруг вопросов санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

«Я очень оптимистичен относительно защиты интересов Украины и относительно эффективной и скоординированной позиции по строительству «Северного потока-2», - резюмировал Глава государства.

Напомним, финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Поль Коркоран заявил, что конфликт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» по поводу контрактов на поставку и транзит российского газа никак не влияет на реализацию проекта «Северный поток-2».