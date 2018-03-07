Человеком, который взорвал гранаты возле станции метро «Лесная» в Киеве, является бывший сотрудник «Беркута». Об этом в комментарии 112 Украина сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием, происходили следственные действия. Им оказался полицейский. Когда он понял, что это сотрудники СБУ, которые хотят его задержать, бросил гранату и скрылся... Он имел отношение к бывшему «Беркуту», – сказала Гитлянская.

Она добавила, что по факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Ведутся неотложные следственные действия по задержанию этого человека.

Как сообщал ForUm, вечером 6 марта в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты. В результате случившегося один человек получил ранения. Также сообщается, что сгорел автомобиль Toyota Camry. Подозреваемые скрылись в направлении Броваров. Полиция объявила «план Сирена».