также в разделеСтолица
В Киеве начали демонтировать «рекламу на колесах» 21
В Киеве гранатой взорвали автомобиль 655
В Киеве сносят МАФ-ресторан, который вырос из сигаретного ларька 615
За год в Украине стало вдвое больше миллионеров 112
По факту ДТП с кортежем Порошенко открыто дело 70
При проверках в Киеве обнаружили 10 нелегальных перевозчиков 42
Правоохранители провели обыск в Исламском культурном центре в Киеве 34
Опубликованы фотороботы вероятных убийц мужчины в центре Киева 58
Названо имя мужчины, убитого в центре столицы 218
Общественный транспорт в Киеве выбился из графика из-за большого количества ДТП 39
Порошенко поручил оказать помощь сбитому кортежем пенсионеру 86
Опубликовано видео, как кортеж Президента сбивает мужчину 1215
Жители Коцюбинского проголосовали за присоединение к Киеву 46
В центре Киева президентский кортеж сбил мужчину 140
В центре Киева зарезали мужчину 112
Православные киевляне собрали более 20 тысяч подписей в поддержку Десятинного храма 49
В Киеве задержали донецкого бизнесмена, торговавшего медикаментами в «ДНР» 142
Кличко обещает Киеву тепло: мазута хватит на две недели 43

Человеком, который взорвал гранаты возле станции метро «Лесная» в Киеве, является бывший сотрудник «Беркута». Об этом в комментарии 112 Украина сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Это была спецоперация СБУ. Наши сотрудники пытались задержать торговца оружием, происходили следственные действия. Им оказался полицейский. Когда он понял, что это сотрудники СБУ, которые хотят его задержать, бросил гранату и скрылся... Он имел отношение к бывшему «Беркуту», – сказала Гитлянская.

Она добавила, что по факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Ведутся неотложные следственные действия по задержанию этого человека.

Как сообщал ForUm, вечером 6 марта в Киеве на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты. В результате случившегося один человек получил ранения. Также сообщается, что сгорел автомобиль Toyota Camry. Подозреваемые скрылись в направлении Броваров. Полиция объявила «план Сирена».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги