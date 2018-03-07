В Украине на 9 неделе 2018 года зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа и ОРВИ, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечается, что эпидемический порог в Украине превышен на 27,4%. Порог превышен в 6 областях: Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Черкасской.

Гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, из них 65,1% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

На отчетной неделе зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях. Всего с начала эпидсезона умерли 5 человек, трое детей и двое взрослых.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 517 человек.