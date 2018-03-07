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В Киеве неизвестный подорвал гранатой автомобиль Toyota Camrу, в результате осколочное ранение получил один человек, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Поздно вечером в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро «Лесная» рядом с остановкой общественного транспорта взорвался автомобиль.

На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего одного человека с осколочным ранениями доставили в больницу. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план «Сирена».

Устанавливаются все обстоятельства преступления.
ForUm

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