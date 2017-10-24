Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили политическое убежище в Украине. Об этом в ходе общения с журналистами в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко. Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Позже государственная миграционная служба Украины подтвердила, что бывшему главе Одесской ОГА отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите

Кроме того, экс-глава Одесской ОГА заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой.

Вечером 23 октября группа сторонников командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского забаррикадировалась в зале заседания Святошинского районного суда Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы. Сторонники Коханивского провели ночь в зале суда.

Утром полицейские ворвались в помещение суда и провели задержание забаррикадировавшихся. Были задержаны 30 человек, причастных к беспорядкам.

Вечером Святошинский райсуд освободил лидера ОУН из-под стражи.

Аэропорт «Одесса» и Киевский метрополитен подверглись хакерской атаке.

В то же время в киберполиции заявили, что случаи кибератак не являются массовыми.

В свою очередь команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщила о возможном начале новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины.

Позже Служба безопасности Украины заявила, что сотрудники спецслужбы оперативно проанализировали и блокировали новые случаи поражения компьютеров отечественного сегмента сети Интернет вредоносным программным обеспечением.

С начала суток в районе проведения АТО погибли 4 украинских военных, еще 3 – получили ранения.

Президент Петр Порошенко отметил, что приложит все усилия для обеспечения политических условий для реформ и инвестиций и согласованной позиции в треугольнике Президент – правительство и премьер-министр – парламент.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отстранении исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха от должности в связи с информацией о наличии так называемых «смотрящих» по земельным вопросам, а также о начале расследования Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.

Сегодня в 7:10 сообщение неизвестного о минировании железнодорожного вокзала поступило в полицию Киева, в связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала. Однако информация о минировании не подтвердилась.

В Харькове в больнице взяли под охрану второго водителя-участника резонансного ДТП, в результате которого погибли пять человек.