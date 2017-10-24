В Харькове в больнице взяли под охрану второго водителя-участника резонансного ДТП, в результате которого погибли пять человек.

Об этом журналистам сказал адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает УНИАН.



«Следственные действия с Дроновым планировались, но почему-то они не были осуществлены. И мне очень интересно, почему непосредственно в больнице, в отделении, где находится мой клиент, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Мы не просили применять к нам никаких средств безопасности. Расценивать это как какое-то давление или влияние можно, но мы не будем кого-то обвинять в незаконных действиях. Но имеем то, что имеем. Работники правоохранительных органов там присутствуют, и нам не сообщается, кто это и зачем», - сказал адвокат.

Перепелица подчеркнул, что Дронов никуда не собирается бежать, хотя у него было множество возможностей это сделать. «Но он обратился в больницу и там находится. У него не какая-то VІР-палата, он лежит на общих условиях. Поэтому если хотел бы, он уже куда-то уехал бы, поэтому я не вижу необходимости охранять или находиться в больнице», - сказал адвокат.

Он отметил, что если это охрана, то она должна предоставляться по обращению лица, которое будет охраняться, а такого обращения не было.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области УНИАН подтвердили, что к Дронову приставлена охрана.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

В полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во второго подозреваемого в деле.

