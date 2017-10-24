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В Святошинском районном суде Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения руководителю добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому, сторонники задержанного заблокировали судебный зал.

Это произошло после объявления перерыва до 09:00 в заседании следственным судьей суда Иванной Миколаец, сообщает УНИАН.

Также судья отметила, что Коханивского нужно отвести в СИЗО.

Сторонники лидера движения ОУН, не соглашаясь с этим, заблокировали зал судебного заседания, поскольку, по их мнению, Коханивский должен быть отпущен. Таким образом они поддерживают позицию адвокатов Коханивского о необходимости отпустить задержанного из-под стражи, ведь, по мнению адвокатов, следователи ему вручили подозрение в не определенное законодательством время.  

Журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook написал, что в суде «выросли баррикады».
По его словам, активисты и сам Коханивский остаются в суде, ожидая утреннего заседания.

Правоохранители применили газ против активистов, заставив их покинуть помещение через окна. В ходе столкновения помещение было разгромлено.

Напомним, командира добровольческого батальона ОУН Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Он ранил из травматического пистолета экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Качмалу с позывным «Рэм».
ForUm

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