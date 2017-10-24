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Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение суда первой инстанции о признании Михиила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.

Суд принял решение отклонить жалобу адвокатов Саакашвили и оставить в силе решение Мостиского районного суда от 22 сентября, согласно которому экс-президента Грузии признали виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины 10 сентября 2017 года, сообщает ZN.UA.

Судья, зачитывая решение, объявил, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.
ForUm

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