Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение суда первой инстанции о признании Михиила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.
Суд принял решение отклонить жалобу адвокатов Саакашвили и оставить в силе решение Мостиского районного суда от 22 сентября, согласно которому экс-президента Грузии признали виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины 10 сентября 2017 года, сообщает ZN.UA.
Судья, зачитывая решение, объявил, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Как ранее сообщал ForUm, 10 сентября Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».
22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.
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