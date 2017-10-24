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Сотрудники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки и утверждают, что на данный момент они не являются массовыми.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

«На данный момент в киберполиции по поводу кибератаки не обратилось ни одно государственное учреждение. Сейчас мы фиксируем лишь единичные случаи киберинцедентов», - пояснил Тракало, сообщает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос о характере нового вируса, спикер Нацполиции отметил, что об этом можно будет говорить после проведения проверки.

Тракало также отметил, что в случае подтверждения факта глобальной кибератаки, общественности сообщат о способах уберечься от нее.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня аэропорт «Одесса», Киевский метрополитен и Мининфраструктуры подверглись хакерской атаке.

 
ForUm

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