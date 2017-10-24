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Государственная миграционная служба Украины подтвердила, что бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, сообщает пресс-служба ГМС.

«11.09.2017 в 9:00 в канцелярию Главного управления ГМС во Львовской области неустановленной группой из 4-х человек (не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность) было оставлено заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени гражданина Саакашвили М. К заявлению была приобщена копия паспорта гражданина Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что ГУ ГМС во Львовской области в пределах 30-дневного срока, предусмотренного законодательством, было отказано в рассмотрении этого заявления в связи с тем, что заявление подано с нарушением пункта 8 части первой статьи 1 (заявление неустановленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) закона Украины «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите».

В то же время ГГМС констатирует, что пока Саакашвили «игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия относительно оставления им территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства».

Как ранее сообщал ForUm, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закон он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.
ForUm

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