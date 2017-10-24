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Во вторник, 24 октября, Международный аэропорт «Одесса», Киевский метрополитен и Министерства инфраструктуры подверглись хакерской атаке.

«Уважаемые клиенты и партнеры Международного аэропорта «Одесса». Сообщаем, что информационная система Международного аэропорта «Одесса» подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания», – сообщается на станице аэропорта в Facebook.

Также о кибератаке на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Киевского метрополитен. 

Кроме того, 112 Украина со ссылкой на источники сообщает о кибератаке на сайт Министерства инфраструктуры, 

Напомним, 12 октбяря Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.
ForUm

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