Премьер-министр Владимир Гройсман заявил об отстранении исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха от должности в связи с информацией о наличии так называемых «смотрящих» по земельным вопросам, а также о начале расследования Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом глава правительства заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве после того, как представитель одной из районных администраций озвучил просьбу «убрать смотрящих» от Госгеокадастра.

«Я внимательно выслушал информацию о смотрящих, и по большому счету я думаю, что на этом останавливаться не нужно. Я думаю, что все, что мы услышали, должно быть абсолютно четким предметом расследования, и не просто кого-то куда-то забрать, нужно кого-то куда-то посадить, и посадить нужно в тюрьму. Поэтому я предлагаю несколько важных шагов. Уважаемые, которые аплодировали - я жду от вас до конца дня конкретные факты, конкретные фамилии тех, кто является «смотрящим» в ваших районах и областях. И я просил бы сегодня это мне предоставить», - сказал Гройсман, сообщает УНИАН.

«Позиция вторая - господин Цвях, с этой минуты вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с тем, чтобы инициировать против вас дело, против всех ваших руководителей районных управлений, расследовать, и вы будете сидеть. Вам никто не давал права, никто. Смотрящие остались в далеком 2013 году», - отметил премьер.

В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на заседании Совета, подчеркнул, что полностью поддерживает позицию премьер-министра. «Полностью поддерживаю премьер-министра», - сказал Глава государства.