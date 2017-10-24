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В Святошинском райсуде Киева произошла потасовка между правоохранителями и сторонниками руководителя добровольческого движения ОУН Николая Коханивского.

Об этом сообщает Укринформ.

Полицейские ворвались в помещение суда, где забаррикадировался Коханивский и его сторонники, и поводят их задержание.

Также правоохранители разбирают баррикады, установленные накануне сторонниками Коханивского.

Как сообщал ForUm, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября. Между ним и Русланом Качмалой (позывной «Рэм») возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в «Рэма» из пистолета резиновыми пулями.

23 октября суд перенес заседание на 9:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. В связи с этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседания Святошинского районного суда Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы.

Сторонники Коханивского провели ночь в зале суда.

Фото: Ганна Сінькова
ForUm

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