Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи лидера ОУН Николая Коханивского.

Это решение приняли в связи с тем, что истек срок его предварительного заключения (не более 72 часов с момента задержания), сообщает Радио Свобода.

Суд также отказал защите в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.

Судебное заседание продолжается.

Напомним, Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Он ранил из травматического пистолета экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Качмалу с позывным «Рэм».

Утром 24 октября полицейские силой разблокировали зал заседаний Святошинского райсуда Киева, где забаррикадировались сторонники оуновца.