Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о подготовке бывшим президентом Грузии, лидером «Руху нових сил» Михаилом Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета регионального развития, передают Українськi Новини.

«Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, которую затеяла небольшая группка людей около 150-200 человек, которые, провозгласив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они хотят. При поддержке финансов из-за границы – и в свое время я это докажу – они финансируются из-за границы», - сказал он.

По его словам, о планирующемся государственном перевороте свидетельствует обнаружение ряда тайников с оружием и боеприпасами.

Луценко отметил, что Саакашвили специально для этого привез в Украину 20 человек из Грузии.

«Ответ дадут правоохранительные органы», - сказал Луценко.

Генпрокурор призвал власть начать диалог с обществом, а не только ждать реакции правоохранительных органов.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.

19 октября стало известно, что партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест. Однако Саакашвили заявил, что акция продлится до 7 ноября.

С начала митингов пострадали 6 человек, трое задержаны, открыто 3 уголовных производства.