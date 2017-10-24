Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили политическое убежище в Украине. Об этом в ходе общения с журналистами в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«У нас есть новость, если я ранее заявлял, что он имеет статус, который исключает любой способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, в которую он написал заявление», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Луценко, Саакашвили «как всегда в суд с обжалованием этого решения не обратился». «Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно», - заявил генеральный прокурор.

Напомним, 5 сентября Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу политика.

12 сентября Генпрокуратура Украины начала проводить проверку запроса.В Грузии он проходит как обвиняемый по четырем уголовным производствам, открытым по следующим статьям Уголовного кодекса страны - ст. 182, предусматривающей ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, ст. 333 и ст. 117 - злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или применением оружия, и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, ч. 2 ст. 332 - злоупотребление служебным положением должностным лицом.

10 сентября Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

11 сентября он попросил ГМС о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине.

3 октября Луценко заявил о наличии обстоятельств, препятствующих экстрадиции Саакашвили.