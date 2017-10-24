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Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщает о возможном начале новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины.

Отмечается, что 24 октября были установлены единичные случаи поражения (Одесский аэропорт и Киевский метрополитен).

«В атаке 24.10.2017 на некоторые объекты инфраструктуры Украины использовалась техника DDE, которая активировала выполнение вредоносного кода на компьютере пользователя», – говорится в сообщении.

CERT-UA призывает владельцев информационно-телекоммуникационных систем, других информационных ресурсов, в первую очередь транспортной инфраструктуры, а также рядовых интернет-пользователей соблюдать усиленные меры кибербезопасности.

Напомним, аэропорт «Одесса» и Киевский метрополитен подверглись хакерской атаке.

В то же время в киберполиции заявили, что случаи кибератак не являются массовыми.

 
ForUm

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