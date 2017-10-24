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Информация о минировании железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась, никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Вокзал уже работает в обычном режиме.

Сообщение неизвестного о минировании железнодорожного вокзала поступило в полицию Киева сегодня в 7:10, в связи с этим были эвакуированы пассажиры и персонал вокзала. Пассажирские поезда отправляются по графику. Осуществить на них посадку, пока длилась проверка вокзала, пассажиры могли через восточный и западный подземные переходы.

На пригородном вокзале работала касса № 117 для возврата билетов в случае отказа в поездки, а также в кассах № 115, 116 и № 124 пассажира могли распечатать билеты, которые оформили через Интернет.

«Это не первый случай сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов с начала 2017 года. Ни одно из них не подтвердилось», - отметили в компании.
ForUm

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