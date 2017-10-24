Президент Петр Порошенко отметил, что приложит все усилия для обеспечения политических условий для реформ и инвестиций и согласованной позиции в треугольнике Президент – правительство и премьер-министр – парламент. Об этом он заявил во время выступления на шестом заседании Совета регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию Президента и Верховной Рады. Как я уже говорил девять месяцев назад – никаких досрочных выборов не будет. Что мы и обеспечили. Этот период до вынужденной паузы в реформах и риска роста популизма, каждому из нас надо использовать максимально эффективно», - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Президент заявил, что находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать и свести на нет все положительные сдвиги.