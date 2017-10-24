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С начала суток в районе проведения АТО погибли 4 украинских военных, еще 3 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«С начала суток в районе проведения АТО огневая активность российско-оккупационных группировок была незначительной. В то же время даже небольшое количество обстрелов украинских позиций привело к потерям среди наших воинов», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении оккупанты из автоматических гранатометов и пулеметов били по опорным пунктам сил АТО неподалеку Верхнеторецкого.

Из этого же оружия боевики обстреляли укрепления украинской армии в районе Водяного, что на приморском направлении. Также сегодня днем ​​под вражеским огнем оказались защитники Марьинки.

«К сожалению, в результате обстрелов на мариупольском направлении двое наших военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью. Еще двое бойцов получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Кроме того, еще двое военных погибли и один получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на донецком направлении», – сказано в сообщении.
ForUm

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