Сотрудники Службы безопасности Украины оперативно проанализировали и блокировали новые случаи поражения компьютеров отечественного сегмента сети Интернет вредоносным программным обеспечением, сообщает пресс-центр СБУ.

Специалисты СБУ установили, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, которая ассоциируется со службой технической поддержки компании Microsoft.

«Сегодня, 24 октября, кибератаки по этой схеме, в частности, получил Киевский метрополитен и одесский аэропорт, где в результате действия вируса типа шифровальщика было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров. Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет», – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркнули, что для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий, также обязательно установить обновление KB3213630 (Windows 10);

в настройках сетевой безопасности заблокировать доступ к домену x90DOTim, с которого загружается вредоносное программное обеспечение. Не открывать в браузере! DOT изменить на точку;

не открывать вложения электронной почты, в том числе в форматах .doc и .rtf, поступившие от непроверенного отправителя;

обеспечить соблюдение общих правил информационной безопасности, в частности создание резервных копий, своевременное обновление антивирусного и прикладного программного обеспечения.

Напомним, сегодня, 24 октября, аэропорт «Одесса» и Киевский метрополитен подверглись хакерской атаке.

В то же время в киберполиции заявили, что случаи кибератак не являются массовыми.

В свою очередь команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщила о возможном начале новой волны кибератак на информационные ресурсы Украины.