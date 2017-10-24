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Экс-президент Грузии, лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой. Об этом он заявил сегодня в Киеве во время брифинга под офисом «Движения новых сил» по адресу пер. Музейный, 4.

«Я принял решение переместиться к протестующим... перед Верховной Радой», - сказал Саакашвили, сообщает УНИАН.

Он также призвал лидеров оппозиции, в том числе лидера «Самопомочи» Андрея Садового, присоединиться к нему. «Хочу призвать лидеров оппозиции – Садового, Анатолия Гриценко и всех других – прийти к нам, прийти ко мне. И давайте вместе говорить о том, что в стране не должно быть беспредела», - добавил Саакашвили.

«Я хочу запросить защиты в моих рядах, в рядах киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня», - заявил также Саакашвили.

Как ранее сообщал ForUm, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

Луценко также завялил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

 
ForUm

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