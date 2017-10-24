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Столичная полиция задержала 30 человек, причастных к беспорядкам в здании Святошинского районного суда Киева. Об этом в эфире 112 Украина сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«На эту минуту все спокойно. Лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, продолжали делать это днем (сегодня, - ред.), создалась угроза снова сорвать заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Поэтому задействовали подразделения полиции. Было разблокировано помещение суда, 30 человек задержаны. Их доставляют  в  Шевченковское управление, где будет предоставлена правовая оценка действий каждого по блокированию и сопротивлению работникам полиции», - сообщил он.

Крищенко уточнил, что в настоящее время полиция квалифицирует действия дебоширов по двум статьям УК: повреждение имущества и хулиганство, совершенное группой лиц.

Как сообщал ForUm, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября. Между ним и Русланом Качмалой (позывной «Рэм») возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в «Рэма» из пистолета резиновыми пулями.

23 октября суд перенес заседание на 9:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. В связи с этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседанияСвятошинского районного суда Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы.

Сторонники Коханивского провели ночь в зале суда.

Утром полицейские ворвались в помещение суда и провели задержание забаррикадировавшихся.

 
ForUm

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