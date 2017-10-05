Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса из-за блокирования президиума. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание. В Раду прибыл Президент Петр Порошенко для проведения встречи с нардепами от «БПП». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что блокирование трибуны ВР и срыв рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса организовала российская агентура.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект для голосования в первом чтении.

Президент Петр Порошенко внес поправки в свой законопроект №7164 о продлении действия особого статуса Донбасса.

Верховная Рада обязала организаторов мероприятий в Украине советоваться с СБУ в отношении артистов, которых хотят пригласить из Российской Федерации.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Нардепы приняла закон «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины».

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента РФ Владислав Сурков встретятся 7 октября в Белграде.

Служба безопасности Украины выдворила в РФ пропагандиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.

Возле Рады бросали дымовые шашки.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены.

В центре Одессы совершено покушение на первого заместителя главы Одесского областного совета Олега Радковского.

На Аллее Небесной сотни в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни.Он признал, что сделал это умышленно, чтобы «остановить войну». Вандалу грозит 3 года тюрьмы.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении в Украине 5-6 октября скорости ветра до критериев стихийного явления. Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил местным властям создать работу региональных штабов в связи с ухудшением погоды в Украине.