Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект по Донбассу для голосования в первом чтении.

Ко второму чтению предлагается учесть предложения члена комитета Андрея Левуса.

Депутат Левус с голоса предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминание о Минских соглашениях и заменить их на резолюцию ООН, сообщает LIGA.net.

За альтернативный законопроект по Донбассу авторства вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид проголосовали только семь членов комитета - решение не принято.

Как ранее сообщал ForUm, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документом предлагается признать временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными.

Кроме того, в ВР был зарегистрирован президентский законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.

В ВР также был зарегистрирован альтернативный президентскому проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.