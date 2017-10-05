Верховная Рада приняла закон «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №2126а проголосовали 257 народных депутатов.

Этот закон определяет правовые и организационные основы обеспечения защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, основные цели, направления и принципы государственной политики в сфере кибербезопасности, полномочия государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан в этой сфере, основные принципы координации их деятельности по обеспечению кибербезопасности.

Действие закона не распространяется на:

отношения и услуги, связанные с содержанием информации, которая обрабатывается (передается, хранится) в коммуникационных и/или в технологических системах;

социальные сети, частные электронные информационные ресурсы в сети Интернет (включая блог-платформы, видеохостинги, другие веб-ресурсы), если такие информационные ресурсы не содержат информацию, необходимость защиты которой установлена законом, отношения и услуги, связанные с функционированием таких сетей и ресурсов;

коммуникационные системы, которые не взаимодействуют с публичными сетями электронных коммуникаций (электронными сетями общего пользования), не подключены к сети Интернет и/или другим глобальным сетям передачи данных (кроме технологических систем).

Закон определяет правовые основы обеспечения кибербезопасности Украины, согласно которому «правовую основу обеспечения кибербезопасности Украины составляют Конституция Украины, законы Украины относительно основ национальной безопасности, основ внутренней и внешней политики, электронных коммуникаций, защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, этот и другие законы Украины, Конвенция о киберпреступности, другие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины, указы Президента Украины, акты Кабинета Министров Украины, а также другие нормативно-правовые акты, принимаемые во исполнение законов Украины.

Закон определяет объекты и субъекты обеспечения кибербезопасности.

Координация деятельности в сфере кибербезопасности как составляющей национальной безопасности Украины осуществляется Президентом Украины через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Закон определяет Национальный координационный центр кибербезопасности как рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, который осуществляет координацию и контроль за деятельностью субъектов сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность, вносит Президенту Украины предложения по формированию и уточнению Стратегии кибербезопасности Украины.

Согласно закону, Кабинет Министров Украины обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности, защиту прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов Украины в киберпространстве, борьбу с киберпреступностью; организует и обеспечивает необходимыми силами, средствами и ресурсами функционирование национальной системы кибербезопасности; формирует требования и обеспечивает функционирование системы аудита информационной безопасности на объектах критической инфраструктуры (кроме объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины).

Закон определяет национальную систему кибербезопасности, которая «представляет собой совокупность субъектов обеспечения кибербезопасности и взаимосвязанных мероприятий политического, научно-технического, информационного, образовательного характера, организационных, правовых, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, оборонных, инженерно-технических мероприятий, а также мероприятий криптографической и технической защиты информационных ресурсов, киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры».

Основными субъектами национальной системы кибербезопасности является Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, Национальная полиция Украина, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, разведывательные органы, Национальный банк Украины.

Закон определяет правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Документ также определяет государственно-частное взаимодействие в сфере кибербезопасности и устанавливает ответственность за нарушение законодательства в этой сфере и контроль за законностью мер по обеспечению кибербезопасности Украины.

Закон принят с учетом исключения 58 статьи и технико-юридических правок.