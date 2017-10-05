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Мужчина, задержанный за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в Киеве, признал, что сделал это умышленно. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в Facebook.

«Разрушил монумент Небесной сотни потому, что после Майдана началась война на Донбассе и Украина осталась без Крыма», – заявил задержанный.

Также 43-летний уроженец Луганска, приехавший в Киев из Крыма, заявил, что сделал это специально, «чтобы закончить войну на Донбассе и чтобы перестали убивать людей».

«Приехал не в Москву, Ростов, Донецк или Луганск. А в Киев. Чтобы закончить войну на Донбассе, ага», – прокомментировал Тракало.

Сейчас с ним работают следователи.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества). До решения суда задержанный будет находиться под стражей.

Спикер полиции не исключил, что после изучения всех обстоятельств и допроса подозреваемого, полиция изменит квалификацию и санкцию статьи на более жесткую.

Напомним, 5 октября на Аллее Небесной сотни в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни.
ForUm

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