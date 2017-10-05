также в разделеСтолица
Киевлянам запретят выгул собак и кошек во дворах школ, детсадов и больниц 8
Вандал заявил, что разрушил мемориал Небесной сотни, чтобы «закончить войну» 46
Активисты: Заправку на Ревуцкого громили представители «Нацкорпуса» и сотни титушек 66
Активисты объяснили, почему разгромили площадку «5.10» 112
В Киеве разбили корову под офисом Балашова 61
В центре Киева вандал разбил памятные плиты в честь Героев Небесной сотни 69
В Киеве задержали корреспондента российского телеканала 98
В Киеве активисты разгромили скандальную АЗС 124
На месте уничтоженных «Икон Революции» появились граффити с Рабиновичем 59
В столице около эко-заправки на Ревуцкого появилась аллея примирения 78
В Киеве злоумышленники отобрали у мужчины сумку с миллионом 45
Киевлянину, подстрелившему охранника метро, грозит пожизненное 47
Полиция взяла центр Киева под усиленную охрану 92
Скандальный Театр на Подоле ввели в эксплуатацию 40
По событиям на Ревуцкого начато уголовное производство: титушки запустили в охранников АЗС взрывпакеты 61
СБУ пресекла попытку проведения в Киеве антиукраинской акции 1063
До конца года проезд в киевских маршрутках может подорожать в 2 раза 74
Только 52% жилых домов столицы к отопительному сезону 29

Сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии поддерживают публичную безопасность и порядок в правительственном квартале столицы. У парламента во время пленарного заседания, сегодня, 5 октября, проходит митинг согласно ранее поданным заявкам сообщает пресс-служба МВД.

В полдень во время акции несколько участников бросили дымовые шашки в направлении правительственного здания. Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили правонарушения.

Впоследствии группа молодых людей в количестве примерно 50 человек побежала по улице Шелковичной и на перекрестке с улицей Институтской возле офиса повредила эмблемы одной из партий. Правоохранители сразу отреагировали: оттеснили молодых людей и прекратили их действия.

Сведения о событиях внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. На местах событий следственно-оперативная группа проводит осмотр и документирование. В настоящее время сведений о пострадавших в столичной полиции не поступало.

Правоохранители продолжают нести службу в правительственном квартале в усиленном режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги