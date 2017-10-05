Сотрудники полиции и бойцы Национальной гвардии поддерживают публичную безопасность и порядок в правительственном квартале столицы. У парламента во время пленарного заседания, сегодня, 5 октября, проходит митинг согласно ранее поданным заявкам сообщает пресс-служба МВД.

В полдень во время акции несколько участников бросили дымовые шашки в направлении правительственного здания. Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили правонарушения.

Впоследствии группа молодых людей в количестве примерно 50 человек побежала по улице Шелковичной и на перекрестке с улицей Институтской возле офиса повредила эмблемы одной из партий. Правоохранители сразу отреагировали: оттеснили молодых людей и прекратили их действия.

Сведения о событиях внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. На местах событий следственно-оперативная группа проводит осмотр и документирование. В настоящее время сведений о пострадавших в столичной полиции не поступало.

Правоохранители продолжают нести службу в правительственном квартале в усиленном режиме.