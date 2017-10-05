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Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил местным властям создать работу региональных штабов в связи с ухудшением погоды в Украине. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба ГосЧС, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«Украину в ближайшее время ожидает ощутимое ухудшение погодных условий – ливни, шквальные порывы ветра... Местные власти совместно с органами ГосЧС, Национальной полицией, транспортными службами должны подготовить и организовать работу региональных штабов. Стихия не должна стать неожиданностью для всех служб, ответственных за жизнеобеспечение страны», - сказал Зубко.

По его словам, все службы должны быть готовы к преодолению последствий непогоды по направлениям энергоснабжения, транспортного сообщения, а также возможного влияния на жилищные условия.

«Больше всего акцентирую внимание руководства Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей. 6 октября непогода может зацепить Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Киев», - подчеркнул Зубко.

По результатам заседания штаба поручено ряду ОГА вместе с Мининфраструктуры, Минэнергоугля, Минздравом, МВД, «Укравтодором», ГосЧС обеспечить круглосуточный мониторинг возможного влияния неблагоприятных погодных условий на функционирование потенциально опасных объектов энергетики, связи, медучреждений, транспортной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Мининфраструктуры и «Укравтодор» должны обеспечить своевременное ограничение движения автомобильного транспорта для предупреждения возникновения заторов, подготовить временные стоянки для крупногабаритного транспорта.

Также должна быть организована разъяснительная работа среди автоперевозчиков и владельцев легкового транспорта по осложнениям погодных условий и введение на дорогах ограничений движения автотранспорта.

Минэнергоугля поручено обеспечить устойчивое функционирование систем электроснабжения органов власти, потенциально опасных объектов и населенных пунктов.  

Областные госадминистрации должны организовать оперативное реагирование и привлечение необходимых сил и средств для ликвидации аварий в системах жизнеобеспечения и восстановления энергоснабжения населенных пунктов.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об усилении в Украине 5-6 октября скорости ветра до критериев стихийного явления
ForUm

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