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Вчера, 4 октября, в центре Одессы совершено покушение на первого заместителя главы Одесского областного совета Олега Радковского, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

«В 20:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений, расположенном по ул. Греческая, стрельба. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Предварительно установлено, что один из посетителей заведения вышел на улицу и подошел к своему авто. В это время на парковке развлекательного заведения неустановленные лица из другого автомобиля осуществили из неизвестного травматического оружия несколько выстрелов в сторону мужчины. После чего скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что пострадавшего с травмами спины и руки госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту начато Уголовное производство по ст. 15 и ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в прокуратуре Одесской области подчеркнули, что в медицинском учреждении пострадавшему оказана помощь. Его состояние стабильное.

Также отмечается, что Радковскому предоставлена круглосуточная охрана.
ForUm

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