На Аллее Небесной сотни в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни. Он задержан полицией.
При осквернении памятника он кричал, что это «за Донбасс», передает LB.ua.
Задержанного отвезли в Печерское райуправление полиции. На месте работает следственно-оперативная группа.
Советник главы МВД Зорян Шкиряк в фейсбуке пишет, что задержанный - житель Севастополя 1974 года рождения.
Фото: Marat Sayfulin
Гранитные плиты в память о погибших на Майдане были установлены возле цветочных часов еще в 2014 году.
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