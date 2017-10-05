также в разделеЭкономика
В Польше подтвердили ввоз 11 тысяч тонн угля с ОРДЛО 62
Насалик о покупке Польшей угля из ОРДЛО: Это не совсем по-партнерски 67
Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 10% 30
Социальную пенсию планируют увеличить на 423 гривни 182
Розенко: С 1 октября пенсии могут поднять выше запланированного уровня 705
Украина увеличила транзит газа до максимума за 9 лет 147
Бюджет в августе выполнен с профицитом в 11,5 миллиарда 200
НБУ объяснил падение гривни 102
В Кабмине спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед 95
Госдолг в августе достиг $76,6 миллиарда 35
Новые торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу 89
АМКУ разрешил Тигипко купить «дочку» российского «Сбербанка» 60
СМИ: Порошенко определился с кандидатурой главы НБУ 298
С 1 октября вступят в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины 90
В Украине на 50% увеличилось производство «зеленой» энергетики 61
На украинских АЗС продолжают расти цены 189
Розенко: В этом отопительном сезоне газ и коммуналка не подорожают 420
Украина упала в рейтинге экономических свобод 174

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены. Об этом в эфире 112 Украина сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

«При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверение, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), которое связано с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны», – заявил он.

По словам Насалика, сейчас основная задача – максимально заблокировать этот процесс. «Мы официально доказали, что считаем, что закупка на сегодня антрацита в зоне ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма и наши аргументы были услышаны», - отметил министр.

Как ранее сообщал ForUm, польская газета Dziennik Gazeta Prawna в среду опубликовала статью, в которой отмечается, что антрацит из ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а доходы от этого получает, в частности, так называемый лидер террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги