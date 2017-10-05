Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля из ОРДЛО будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены. Об этом в эфире 112 Украина сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

«При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверение, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), которое связано с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны», – заявил он.

По словам Насалика, сейчас основная задача – максимально заблокировать этот процесс. «Мы официально доказали, что считаем, что закупка на сегодня антрацита в зоне ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма и наши аргументы были услышаны», - отметил министр.

Как ранее сообщал ForUm, польская газета Dziennik Gazeta Prawna в среду опубликовала статью, в которой отмечается, что антрацит из ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а доходы от этого получает, в частности, так называемый лидер террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.