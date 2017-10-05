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Спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в заседании ВР из-за драки в президиуме. Об этом сообщает 112 Украина.

Депутаты рассматривали законопроекты о реинтеграции Донбасса, когда представители «Самопомочи» попытались блокировать президиум.

Нардепы от «Народного фронта» пытались помешать блокированию.

Напомним, президентский законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрировали в Верховной Раде 4 октября. Сразу после этого появился и альтернативный законопроект, который инициировала группа депутатов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид и другими представителями парламентской фракции «Самопомочи».

Сегодня утром комитет по нацбезопасности рассмотрел оба документа и рекомендовал парламенту поддержать президентский вариант за основу.
ForUm

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