Спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в заседании ВР из-за драки в президиуме. Об этом сообщает 112 Украина.
Депутаты рассматривали законопроекты о реинтеграции Донбасса, когда представители «Самопомочи» попытались блокировать президиум.
Нардепы от «Народного фронта» пытались помешать блокированию.
Напомним, президентский законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрировали в Верховной Раде 4 октября. Сразу после этого появился и альтернативный законопроект, который инициировала группа депутатов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроид и другими представителями парламентской фракции «Самопомочи».
Сегодня утром комитет по нацбезопасности рассмотрел оба документа и рекомендовал парламенту поддержать президентский вариант за основу.
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