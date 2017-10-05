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Президент Петр Порошенко на заседании фракции БПП заявил о необходимости принять законопроект об обеспечении суверенитета над временно оккупированными территориями Донбасса и согласился с тем, что ко второму чтению этот документ должен касаться и Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на членов фракции после завершения заседания.

«Самое главное, что было сказано, - это закон мы должны принять», - сказал член фракции Вадим Денисенко после встречи нардепов с Президентом, которая проходила в здании Верховной Рады.

В свою очередь народный депутат Рефат Чубаров рассказал: «Я у него (Порошенко) спросил о (законопроекте) №7163 и сказал, что если мы принимаем его за основу, то во втором чтении он должен быть дополнен Крымом. Президент с этим согласился».

Кроме того, Чубаров добавил, что на встрече фракции и Порошенко снова был озвучена позиция, что «БПП» поддерживает принятие законопроекта №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

 Напомним, в четверг заседание парламента закрылось из-за блокирования президиума.

На вечернем заседании рада приступила к рассмотрению внесенного президентом Петром Порошенко законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», а также должна была рассмотреть президентский законопроект №7164, которым предлагается продлить на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Позже в Раду прибыл Президент Петр Порошенко.

    
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