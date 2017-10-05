Президент Петр Порошенко внес поправки в свой законопроект №7164 о продлении действия особого статуса Донбасса.

Как сообщается на странице законопроекта на сайте парламента, 5 октября документ был отозван, а после снова внесен в Верховную Раду.

В законопроект дополнен пунктом о том, что особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документом предлагается признать временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными.

Кроме того, в ВР был зарегистрирован президентский законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.

В ВР также был зарегистрирован альтернативный президентскому проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.